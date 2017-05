Un tanar s-a urcat beat la volan si a ajuns cu masina in gardul unui imobil, la Fantanele

Tanarul de 25 de ani, din comuna Granicesti, avea o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tanar s-a urcat beat la volan si a ajuns cu masina in gardul unui imobil. Luni, in jurul orei 18.30, in timp ce conducea autoturismul inmatriculat in strainatate pe DJ 290, pe raza comunei Fantanele, un tanar de 25 de ani, din comuna Granicesti, a pierdut controlul asupra directiei de mers ÅŸi a intrat in coliziune cu gardul unui imobil. Din accident, a rezultat avarierea gardului si a autoturismului. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.