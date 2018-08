Un tanar s-a urcat beat la volan si a intrat in coliziune cu un autoturism parcat, dupa care a pus la pamant un gard

Un tanar de 26 de ani, din Hantesti, s-a urcat beat la volan si a intrat in coliziune cu un autoturism parcat, dupa care a pus la pamant un gard. Accidentul a avut loc duminica dimineata pe DJ 209 D, pe raza comunei Hantesti. Tanarul in timp ce conducea autoturismul Opel Astra, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a acrosat autoturismul Ford Focus proprietatea unui barbat de 37 de ani, ce se afla parcat regulamentar pe podetul locuintei acestuia, rasturnandu-l pe o parte. Dupa impact, autoturismul tanarului a fost proiectat in gardul unei locuinte, distrugandu-l partial. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,16 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au prelevat mostre biologice de sange pentru stabilirea alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".