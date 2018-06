Urmarire in trafic in municipiul Suceava dupa un sofer beat, care nu a oprit la semnalul politistilor

Barbatul de 34 de ani avea o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a fost blocat in trafic dupa ce a gonit cu politia pe urmele sale. In noaptea de marti spre miercuri, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, in timp ce actiona pe strada Academician Vasile Grecu din municipiul Suceava, a efectuat semnal de oprire autovehiculului care circula cu viteza de 77km/h, insa conducatorul auto nu s-a conformat. Oamenii legii au plecat in urmarirea acestuia, pana pe strada Corneliu Coposu, unde a fost blocat in trafic. Conducatorul auto a fost identificat in persoana unui localnic de 34 de ani si a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0.65 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.