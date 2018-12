Urmarire in trafic la Vicovu de Jos. O soferita beata si fara permis a fugit de politisti

Urmarire in trafic. O soferita beata a fugit de politie. Incidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica. In timp ce actiona pe DN 2E din comuna Vicovu de Jos, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a efectuat semnale regulamentare de oprire unui autovehicul inmatriculat in strainatate, insa conducatorul auto nu s-a conformat, continuandu-si deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia circa doi-trei kilometri, fiind blocat si oprit. La volan a fost identificata o femeie de 30 de ani, din comuna Vicovu de Jos, iar in urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca aceasta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto.

Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Soferita s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante".