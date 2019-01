Vernisajul expozitiei 12 lumi, vineri, la Muzeul de Istorie

Expozitia va putea fi vizitata in perioada 1-28 februarie.

Muzeul Bucovinei si Centru Ceh Bucuresti va invita vineri, 1 februarie, ora 13.00, la Muzeul de Istorie, la vernisajul expozitiei 12 lumi. Astfel, expozitia va putea fi vizitata in perioada 1-28 februarie.

La deschidere va fi prezent directorul Centrului Ceh, Frantisek Zachoval.

Centrul Ceh incepe anul cu primul eveniment din afara Bucurestiului: o expozitie ce prezinta lucrarile a 12 autori cehi contemporani de ilustratii pentru copii. Tehnicile variaza de la benzi desenate la desen, pictura sau arta textila, iar lucrarile expuse au fost alese pentru a reprezenta stilul distinctiv al fiecarui autor si a arata publicului diversitatea prin care se pot spune povesti vizuale pentru copii.

In vara anului trecut, Centrul Ceh a colaborat cu Muzeul Bucovinei in cadrul expozitiei Cehoslovacia '18-'68. Evenimentul a marcat 100 de ani de la fondarea Cehoslovaciei si 50 de ani de la evenimentele din timpul Primaverii de la Praga, iar scopul expozitiei a fost acela de a ne reaminti momentele imporante ale istoriei moderne, care au dus la constituirea Europei asa cum o stim acum, si de a intelege faptele care au determinat anumite schimbari ale caror efecte sunt resimtite in prezent.

Expozitia 12 lumi a mai avut loc la Timisoara, in cadrul Cafekultour si Saptamana Cafenelelor 2018, dar si la Bucuresti, in cadrul targului de carte Bookfest. De asemenea, aceasta este o continuare a expozitiei 11 lumi, care a urmarit acelasi concept si a avut premiera in Praga, in anul 2012.

Curatorul expozitiei, Radim Kopac (1976), critic literar si de arta, autor a numeroase publicatii despre istoria literaturii si culturii, ne spune ca fiecare nume corespunde unui stil aparte si fiecare lucrare reprezinta o lume plina cu personaje si evenimente, construita nu numai din cuvinte si imagini, dar care se extinde si in medii precum film, muzica, teatru si fotografie. Iar a cunoaste o lume in plus inseamna a avea un suflet in plus.

In trecut, in Cehoslovacia, cartile pentru copii si adolescenti erau ilustrate de artisti renumiti in domeniu, precum Zdenek Miler, Kveta Pacovska, Miroslav Sasek, Jiri Trnka, Stepan Zavrel sau Helena Zmatlikova. In prezent, cei 12 tineri ilustratori (David Bohm, Pavel Cech, Dan Cerny, Lucie Dvorakova, Renata Fucikova, Vendula Chalankova, Lucie Lomova, Galina Miklinova, Petr Nikl, Jaromir Plachy, Vhrsti) calca pe urmele lor, fiind apreciati la nivel international.

Dintre artisiti, o amintim pe Galina Miklinova, autoarea filmului animat "Aventuri fara pereche", care a fost proiectat in Romania in 2018. Miklinova este regizor, ilustrator si designer grafic. In privinta inspiratiei sale artistice, ea explica:"Eu si Pavel Strut am incercat sa ne amintim ce lucruri ne infricosau in copilarie si continua sa ne sperie ca adulti. Dintre toti monstrii... a aparut ceva care fura sosete. Apoi, Pavel i-a dat un nume si acel ceva a devenit mancatorul de sosete fara pereche".