Viceprimarul comunei Valea Moldovei prins de politisti in timp ce conducea cu permisul suspendat o autotutilitara cu lemn fara acte

Barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 5.000 lei.

Viceprimarul comunei Valea Moldovei, Niculai Romica Floristean, a fost prins de politisti in timp ce conducea o autoutilitara cu lemn fara acte. Barbatul are permisul de conducere suspendat. Marti, in jurul orei 11.00, o patrula o patrula din cadrul Postului de politie Valea Moldovei a oprit pentru control pe DC 177C din localitate, autoutilitara condusa de barbatul 43 de ani, care transporta cantitatea de 15,31 m.c. cherestea de esenta rasinoase, fara documente legale.In cauza s-a dispus sanctionarea contraventionala a conducatorului auto cu amenda in cuantum de 5.000 lei, confiscarea cantitatii de 15,31 m.c. cherestea rasinoase in valoare de 7.000 lei si indisponibilizarea la sediul politiei a autoutilitarei in valoare de circa 5.000 de euro.Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, viceprimarul nu are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, avand permisul de conducere suspendat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand permisul de conducere suspendat", ce va fi solutionat procedural.