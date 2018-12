Vicovu de Sus. Un sofer a intrat cu masina intr-un pieton, dupa care a lovit un autoturism parcat FOTO

Un sofer a lovit cu masina un pieton, dupa care s-a oprit intr-un autoturism parcat. Accidentul a avut loc pe strada Stefan cel Mare, din orasul Vicovu de Sus, vineri seara. Un barbat de 46 de ani, din orasul Vicovu de Sus, in timp ce conducea autoturismul VW Sharan, din directia Vicovu de Jos spre Putna, nu a putut evita impactul un pieton de 79 ani, din orasul Vicovu de Sus, care deplasandu-se pe langa bicicleta, s-a angajat in traversarea neregulamentara a drumului pentru a ajunge la domiciliu. Dupa impactul cu pietonul, autoturismul VW Sharan a intrat in coliziune cu autoturismul Toyota, care se afla parcat pe partea dreapta a drumului. In urma accidentului a rezultat ranirea pietonului. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti, ulterior fiind transferat la Spitalul Judetean Suceava.

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ si i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.