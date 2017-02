Wizz Air va opera cinci curse saptamanale Suceava-Londra

Wizz Air anunta cinci curse saptamanale Suceava-Londra(Luton). In data de 18 iunie, compania va deschide la aeroportul Londra-Luton din Marea Britanie cea de-a 28-a baza si va aloca o noua aeronava Airbus A320. Wizz Air a inceput sa opereze pe acest aeroport inca de acum 12 ani, iar baza ce se va deschide va fi, de altfel, prima a companiei in Marea Britanie. Stabilirea bazei aici va consolida prezenta operationala a Wizz Air pe Londra Luton unde este deja al doilea cel mai mare transportator si va creste numarul rutelor deservite de la acest aeroport la 42. Cele trei noi rute WIZZ vor conecta Londra Luton cu Tel Aviv in Israel, Pristina, capitala statului Kosovo si Kutaisi in Georgia. De altfel, ultima dintre rute este singura legatura directa intre Georgia si Marea Britanie. Frecventele pe unele dintre cele mai populare rute WIZZ vor creste odata cu alocarea noii aeronave: Suceava va avea cinci zboruri pe saptamana, Constanta patru, iar Iasi va opera zboruri zilnice.