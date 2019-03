Zboruri spre Germania, de pe Aeroportul Suceava, incepand cu mijlocul lunii iunie

Curse aeriene catre Germania, spre aeroportul din Memmingen, de pe Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava, incepand din 17 iunie a.c. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, din Austria, unde se afla cu o delegatie suceveana pentru incheierea unor parteneriate de colaborare in diverse domenii. Deja de marti compania Wizz Air a pus in vanzare bilete pentru aceste zboruri. Preturile incep de la 99 de lei pentru un segment de zbor. Noile cursele aeriene vor decola din Memmingen la ora 10:20 si vor ajunge pe Aeroportul Stefan cel Mare la ora 13:25. Zborul retur va pleca de la Suceava la ora 13:55 si va ateriza in Germania la ora 15:10. „Acest lucru s-a intamplat si dupa demersurile facute de CJ Suceava in cadrul actiunilor organizate cu partenerii din Schwaben. De acum vom avea curse spre Germania, spre zona cea mai dezvoltata a Germaniei- Bavaria si Baden-Wurttenberg, iar de la Memmingen, care e la o ora si jumatate de Munchen sau Stuttgart, se poate ajunge in sudul Germaniei, dar si in Austria sau Elvetia”, a explicat Gheorghe Flutur.