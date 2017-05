Directia de Sanatate Publica Suceava a deschis o ancheta in acest caz, fiind luate probe din mancare, de pe vesela, de pe fundurile de taiat, dar au fost recoltate probe si de la angajatii pensiunii respective.

Zeci de elevi si profesori de la Colegiul "Alexandru cel Bun" Gura Humorului au ajuns duminica la spital cu toxiinfectia alimentara, dupa petrecerea de banchet. 340 de elevi si profesori au participat vineri la banchetul de absolvire de clasa a XII-a, la o pensiune de patru stele din Gura Humorului. Sambata o parte dintre acestia au inceput sa se simta rau si in cursul zilei de duminica peste 30 de elevi si profesori s-au prezentat la spitalul din Gura Humorului cu varsaturi si greturi, dureri abdominale, fiind diagnositicati cu forme usoare si medii de toxiinfectie alimentara. Nici unul dintre ei nu a necesitat internarea in unitatea medicala. Directia de Sanatate Publica Suceava a deschis o ancheta in acest caz, fiind luate probe din mancare, de pe vesela, de pe fundurile de taiat, dar au fost recoltate probe si de la angajatii pensiunii respective.