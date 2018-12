10.000 de oameni au admirat parada obiceiurilor de iarna, la Suceava. Uratorii au luat cu asalt strazile orasului VIDEO

Uratorii au venit din toate colturile Bucovinei, din judetul Iasi dar si din Ucraina si Republica Moldova, fiind vorba despre un festival international. La final au fost rasplatiti cu colaci de catre presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur si de primarul Sucevei, Ion Lungu, asa cum cere datina in Bucovina.

Spectacol de strada extraordinar, la Suceava, cu ocazia celei mai mari parade a obiceiurilor de iarna din Bucovina. Aproximativ 10.000 de oameni au iesit pe strazile orasului pentru a urmari festivalul de datini de iarna organizat de Consiliul Judetean Suceava, in colaborare cu Centrul Cultural Bucovina. Aproape 2.000 de uratori, mascati, ursi, caprite, razesi, irozi si colindatori au luat joi cu asalt strazile municipiului resedinta de judet. Uratorii au venit din toate colturile Bucovinei, din judetul Iasi dar si din Ucraina si Republica Moldova, fiind vorba despre un festival international. In fruntea alaiului de uratori mergea un plug tras de boi, asa cum cere traditia de Anul Nou, plugul cu boi fiind un simbol al belsugului. Au urmat buciumasi iar apoi, calare pe cai maiestuosi, razesi in frunte cu Stefan cel Mare. In premiera, la festival a participat Malanca lui Stefan cel Mare din Vicovu de Sus. Dupa ce au urat, colindat si dansat pe strazi, cetele de uratori s-au oprit in fata Palatului Administrativ Suceava, unde au continuat spectacolul in fata oficialitatilor judetului. La final au fost rasplatiti cu colaci de catre presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur si de primarul Sucevei, Ion Lungu, asa cum cere datina in Bucovina. Uratorii de la Vicovu de Sus, in frunte cu Stefan cel Mare, au oferit un spectacol de zile mari iar voievodul calare a reamintin multimii monologul lui Stefan din piesa Apus de Soare. Gheorghe Flutur a declarat cu aceasta ocazie ca Bucovina este capitala culturala traditionala a Romaniei. Sucevenii, si mari si mici, au fost foarte incantati de parada si au aplaudat uratorii. Parada traditiilor de iarna face parte din manifestarile proiectului Craciun in Bucovina, proiect menit sa promoveze obiceiurile din zona dar si obiectivele turistice.