11 colete cu pachete cu tigari abandonate de contrabandisti

Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Sarasau si Brodina, pe timpul unor misiuni de supraveghere si control la frontiera de stat au descoperit, 11 colete care contineau tigari. Coletele cu tigari au fost transportate la sediile sectoarelor unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 11.860 pachete cu tigari in valoare de 127.000 lei, cantitate ce a fost ridicata in vederea confiscarii. In continuare se fac verificari pentru identificarea persoanelor implicate si documentarea intregii activitati infractionale.