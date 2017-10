11 pasageri, inghesuiti intr-un Opel Vectra furat de un barbat mort de beat si fara permis

Trei persoane au fost puse pe scaunul din dreapta fata si opt pe bancheta din spate. Soferul circula senin pe DN 2E cand a fost oprit de politisti.

Un sofer este demn de cartea recordurilor avand in vedere cate persoane a reusit sa inghesuie intr-un autoturism Opel Vectra. Nu mai putin de 11 pasageri erau in vehiculul oprit in trafic de politisti, pe DN 2E, la Horodnic de Sus. Mai mult, din verificari a reiesit faptul ca barbatul era beat crita nu poseda permis de conducere si ca a sustras masina la volanul careia se afla. Autoturismul a fost oprit de DN 2E, la Horodnic de Sus, si era condus de catre Manea Constantin, de 32 ani, din orasul Calimanesti, judetul Valcea, fara forme legale in comuna Voitinel. Barbatul a prezentat politistilor documentele autoturismului, cartea de identitate si un permis de conducere eliberat de autoritatile ucrainene, categoriile B1, B, C1, C. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, el a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, la spital. Cu ocazia controlului efectuat asupra autoturismului, s-a constatat ca Manea Constantin, transporta nu mai putin de 11 persoane, din care: trei persoane pe scaunul din dreapta fata si opt persoane pe bancheta din spate. Deoarece existau suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere prezentat de catre barbat, au fost efectuate verificari in bazele de date ale Politiei Romane, constatandu-se ca acesta nu detine pasaport, document ce i-ar fi fost necesar in vederea trecerii frontierei in statul Ucraina, si nici permis de rezidenta. De asemenea, s-a stabilit ca soferul nu poseda permis de conducere auto eliberat de catre autoritatile din Romania. Mai mult, a rezultat in urma cercetarilor ca acesta a sustras autoturismul marca Opel Vectra, din curtea locuintei unui barbat de 52 ani, din comuna Voitinel, persoana la care locuieste fara forme legale de circa un an. Barbatul s-a deplasat, cu masina furata, in municipiul Radauti, la un local, de unde a luat cele 11 persoane, pe care trebuia sa le transporte la domiciliile lor, in comunele Horodnic de Sus si Voitinel. Pentru fapta de a transporta in autovehicul mai multe persoane decat numarul de locuri stabilite in certificatul de inmatriculare (+7 persoane), soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda de 1.160 lei. El s-a ales si cu dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: furt in scop de folosinta, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, complicitate la falsul material in inscrisuri oficiale, uzul de fals si fals material in inscrisuri oficiale.