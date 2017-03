12 focuri de arma dupa contrabandisti de tigari. Au lasat in urma tigari in valoare de peste 100.000 lei

Politistii de frontiera de la Brodina nu au reusit insa sa puna mana pe contrabandisti, care au fugit prin padure.

Nu mai putin de 12 focuri de arma au tras politistii de frontiera dupa niste contrabandisti de tigari, numai ca nu au reust sa puna mana pe acestia. Politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Brodina au declansat, miercuri, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 14.15, oamenii legii au observat in apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii Ulma, un grup de persoane care se deplasa de la frontiera spre interiorul tarii, transportand colete voluminoase. Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea persoanelor in cauza, efectuand somatiile legale prin voce, insa acestea nu s-au supus, au abandonat coletele si au fugit, moment in care oamenii legii au executat 12 focuri de avertisment in plan vertical. Nici de aceasta data persoanele nu s-au oprit si profitand de terenul accidentat si impadurit s-au dispersat in localitate. Imediat au fost anuntate autoritatile de frontiera ucrainene despre producerea evenimentului, totodata procedandu-se la verificarea zonei, ocazie cu care au fost descoperite 19 colete cu tigari, de provenienta ucraineana. Tigarile au fost transportate la sediul sectorului unde, in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 9.810 pachete de tigari, marca Marble, in valoare de aproximativ 108.000 lei, care a fost ridicata in vederea confiscarii. In continuare, politistii de frontiera efectueaza cercetari in vederea depistarii persoanelor implicate si documentarii intregii activitati infractionale.