12 focuri de arma trase de politistii de frontiera din Vicovu de Sus pentru retinerea unor contrabandisti VIDEO

12 focuri de arma pentru retinerea a trei contrabandisti de tigari. Oamenii legii au confiscat tigari in valoare de peste 115.00 lei. Un echipaj al politiei de frontiera din cadrul sectorului Politiei de Frontiera Vicovu de Sus a observat, joi dupa-amiaza, mai multe persoane care transportau, de la frontiera de stat spre localitatea Vicovu de Sus, mai multe colete voluminoase. Imediat, oamenii legii au actionat pentru retinerea celor in cauza, iar in momentul in care barbatii au observat echipajul politiei de frontiera au abandonat coletele si s-au indreptat spre linia de frontiera. Deoarece persoanele in cauza nu s-au supus somatiilor legale prin voce, politistii de frontiera au tras 12 focuri de avertisment in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale. In urma actiunii au fost retinuti trei cetateni ucraineni. La fata locului s-a deplasat o echipa de interventie care a procedat la cercetarea zonei, fiind astfel descoperite 20 de colete cu tigari de provenienta ucraineana.Cele trei persoane retinute si coletele cu tigari au fost duse la sediul sectorului in vederea continuarii cercetarilor. Astfel, s-a stabilit ca cei trei cetateni ucraineni sunt numitii I.B, T.F si M.L, avand varste cuprinse intre 21 si 35 de ani. In urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 9.840 de pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la suma de 115.100 lei. Tigarile au fost confiscate, iar in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere ilegala a frontierei de stat, la final urmand a se lua masurile legale ce se impun.