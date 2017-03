13 elevi suceveni vor participa la etapele nationale ale olimpiadelor de biologie si religie

In data de 11 martie a avut loc la Colegiul National de Informatica "Spiru Haret" Suceava olimpiada de biologie, etapa judeteana, la care au participat 205 de elevi din judetul Suceava. Elevii calificati la etapa nationala sunt: Teodora Bruja, clasa a VII a, Scoala Gimnaziala "Bogdan Voda" Campulung Moldovenesc, pregatita de prof.Maria Horea, Mara Galan, clasa a VII a, Scoala Gimnaziala Nr.3 Suceava, pregatita de prof. Constantin Viorel Mihalcea, Vlad Stefan Cibotariu, clasa a IX a, Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava, pregatit de prof. Carmen Constantineanu, Alexandra Morosan, clasa a IX a, Colegiul National Eudoxiu Hurmuzachi Radauti, pregatita de prof. Aspazia Baesu, Lazar Gaitan, clasa a X a, Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava, pregatit de prof. Carmen Constantineanu , Diana Ioana Cirlan, clasa a XI a, Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava, pregatita de prof. Camelia si Gheorghe Andrei Daniel Alexandriuc, clasa a XII a, Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi" Radauti, pregatit de prof. Baesu Aspazia. Etapa nationala se va desfasura la Baia Mare in perioada 19-25 aprilie. In data de 18 martie a avut loc la Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava olimpiada religie - confesiunea ortodoxa, etapa judeteana, la care au participat 429 de elevi din judetul Suceava.Elevii calificati la etapa nationala sunt: Cezar Ionut Baciu, clasa a VII a, Scoala Gimnaziala Nr.2 Vatra Dornei, pregatit de prof. Maria Cormos, Emilian Vasilache, clasa a VIII a, Scoala Gimnaziala "Al.I.Cuza" Falticeni, pregatit de prof. Adelina Acasandrei, Simona Grigorean, clasa a IX a, Colegiul National Eudoxiu Hurmuzachi Radauti, pregatita de prof. Veronica Anton, Ancuta Tiganescu, clasa a X a, Colegiul National Eudoxiu Hurmuzachi Radauti, pregatita de prof. Miriam Leon Postolache, Teodora Ietcu, clasa a XI a, Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava, pregatita de prof. Gheorghe Florin Hostiuc si Cristina Burgheua, clasa a XII a, Colegiul National Eudoxiu Hurmuzachi Radauti, pregatita de prof.Miriam Leon Postolache. Etapa nationala se va desfasura la Craiova, judetul Dolj, in aprilie.