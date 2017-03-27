13 elevi vor reprezenta Suceava la olimpiada nationala de matematica

de: www.informatiata.ro
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27.03.2017

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Etapa nationala se va desfasura la Timisoara, in perioada 19-23 aprilie.

13 elevi vor reprezenta Suceava la olimpiada nationala de matematica. In data de 18 martie a avut loc la Colegiul Tehnic "Al. I.Cuza" Suceava olimpiada de matematica, etapa judeteana, la care au participat 224 de elevi din judetul Suceava. Elevii calificati la etapa nationala sunt: Paul Burca, clasa a V-a Scoala Gimnaziala Nr.1 Vatra Dornei, profesor indrumator Antoneta Daniela Gatej, Alexandra Amoraritei,clasa a V-a Scoala Gimnaziala "Teodor Balan" Gura Humorului, profesor indrumator Liliana Munteanu, Serban Orza, clasa a VI-a Scoala Gimnaziala Nr.3 Suceava, profesor indrumator Adrian Vieru, Cristian Alexandru Rusu, clasa a VI-a Scoala Gimnaziala Nr.1 Gura Humorului, profesor indrumator Dorel Ispasoiu, Maria Cristina Popa, clasa a VI-a Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, profesor indrumator Silvica Nisioi, Bogdan Rusu, clasa a VII-a Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava, profesor indrumator Dan Popescu, Eduard -Valentin Dumitrescul, clasa a VII-a Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava, profesor indrumator Dan Popescu, Catalina Gabor, clasa a VII-a Colegiul National "Petru Rares" Suceava, profesor indrumator Angela Tigaeru, Andrei Cristian Airinei, clasa a VIII-a Scoala Gimnaziala Nr.1 Bogdanesti, profesor indrumator Vasile Solcanu, Mihaela Andra Rotar, clasa a IX-a Colegiul National "Petru Rares" Suceava, profesor indrumator Angela Tigaeru, Stefan Verciuc, clasa a X-a Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava, profesor indrumator Traian Duminica, Ruben-Andrei Simion, clasa a XI-a Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava, profesor indrumator Cristian Amoraritei si Stefan-Ciprian Cojocariu, clasa XII-a Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava, profesor indrumator Constantin Scutaru. Etapa nationala se va desfasura la Timisoara, in perioada 19-23 aprilie.


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