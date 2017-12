In urma perchezitiilor au fost indisponibilizati aproape 220.000 de lei, 6.650 de euro, 700 de dolari, peste 150.000 de tigarete de contrabanda, 100 de telefoane mobile, 25 de cartele telefonice, zece autoturisme, 484 de cutii cu petarde, zece statii emisie - receptie, cinci laptopuri, stick-uri, carduri bancare si pentru stocarea datelor, tablete, echipament video, o arma de vanatoare, un pistol cu aer comprimat si o cutie cu alice, cartuse pentru armele de vanatoare, capcane de vanat si documente.

13 persoane retinute in urma unor perchezitii la contrabandisti de tigari. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Suceava si ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - S.T. Suceava, in data de 20 decembrie, au desfasurat 32 de perchezitii domiciliare, in judetele Suceava si Brasov. Activitatile au vizat destructurarea a patru grupuri infractionale organizate, specializate in contrabanda cu tigarete. De asemenea, la data de 21 decembrie, a fost desfasurata o alta perchezitie domiciliara pe raza judetului Suceava. Din cercetari a reiesit ca, in perioada februarie - decembrie 2017, mai multe persoane din judetul Suceava, din zona de frontiera cu Republica Ucraina, ar fi introdus ilegal in tara tigarete de contrabanda si le-ar fi comercializat pe piata neagra, din mai multe zone din tara. In urma perchezitiilor au fost indisponibilizati aproape 220.000 de lei, 6.650 de euro, 700 de dolari, peste 150.000 de tigarete de contrabanda, 100 de telefoane mobile, 25 de cartele telefonice, zece autoturisme, 484 de cutii cu petarde, zece statii emisie - receptie, cinci laptopuri, stick-uri, carduri bancare si pentru stocarea datelor, tablete, echipament video, o arma de vanatoare, un pistol cu aer comprimat si o cutie cu alice, cartuse pentru armele de vanatoare, capcane de vanat si documente. Au fost conduse la audieri 16 persoane, cu varste intre 22 si 63 de ani. Fata de 13 dintre acestea a fost dispusa masura retinerii, pentru 24 de ore, iar alte trei persoane sunt cercetate sub control judiciar. In cauza, investigatiile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si contrabanda.