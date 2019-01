142 de suceveni, reprezentanti ai firmelor de transport din judet, protesteaza la Bruxelles VIDEO

Ei au inchiriat un avion privat cu care au ajuns la Bruxelles si au luat cu ei si reprezentanti ai presei sucevene. Foto si video protejate de legea drepturilor de autor si transmise de la fata locului de un reporter Informatiata.ro!

142 de suceveni, reprezentanti ai firmelor de transport din judetul Suceava, protesteaza joi la Bruxelles, in fata Parlamentului European, impotriva masurilor continute de Pachetul Mobilitate 1. La protest participa transportatori de marfuri din mai multe orase din Romania, dar si din tari precum Bulgaria, Ungaria si Polonia.

Sucevenii protestatari fac parte din Asociatia Transportatorilor de Marfuri Bucovina. Ei au ajuns la Bruxelles cu un avion privat, pe care l-au inchiriat. Acestia poarta veste de culoare portocalie pe care scrie "Bucovina-Romania".

Transportatorii din estul continentului sustin ca noile reglementari ii dezavantajeaza in fata celor din Vest. Pachetul mobilitate 1 a fost publicat de Comisia Europeana pe 31.05.2017 si cuprinde propuneri importante de modificare a legislatiei europene in domeniul transporturilor rutiere, precum: propunerea de Lege speciala pentru aplicarea Directivei detasarii nr. 71/1996 la transporturile rutiere, propunerea de revizuire a Regulamentului 561/2006 privind timpii de conducere si de odihna ai soferilor profesionisti, propunerea de modificare a Regulamentului nr.1071/2009 privind accesul la profesie si a Regulamentului 1072/2009 privind accesul la piata de transport rutier de marfa. In data de 03.12.2018, Consiliul Ministrilor de Transport din UE a adoptat pozitia sa (abordare generala) privind Pachetul de Mobilitate 1, bazata pe propunerile restrictive ale Aliantei Rutiere a Statelor din Vestul UE, prin care transportatorii romani, alaturi de ceilalti transportatori estici sunt trimisi acasa, prin masurile restrictive dure de efectuare a transportului rutier in Uniunea Europeana. In principal vor fi aplicate urmatoarele reguli: Aplicarea regulilor detasarii la transporturile rutiere internationale, cu exceptarea tranzitului si a transportului bilateral, definit extrem de restrictiv: in drumul spre tara de destinatie si in drumul de intoarcere, se permite o activitate suplimentara de incarcare/descarcare in ambele directii, fara a se incadra in regimul de detasare, sau zero la plecare si pana la doua (operatiuni) in drumul de intoarcere. Pentru toate celelalte tipuri de operatiuni, inclusiv pentru cabotaj, regimul de detasare integrala se aplica incepand cu prima zi a operatiunii. Restrictionarea cabotajului prin introducerea unei perioade de "racire" (cooling-off) de 5 zile inainte ca alte operatiuni de cabotaj sa poata fi efectuate in aceeasi tara cu acelasi autovehicul. Aceasta restrictionare a cabotajului este o abatere a UE de la drumul spre piata libera! Interzicerea efectuarii perioadei de repaus saptamanal normal in cabina autovehiculului, desi in documentele Presedintiei Austriece este recunoscuta lipsa acuta de spatii de parcare sigure si securizate in UE. Intoarcerea acasa a soferilor cel putin o data la patru saptamani - sau, in cazul in care soferul alege sa ia doua repausuri saptamanale reduse, dupa numai trei saptamani pe drum. Obligatia dotarii tuturor autovehiculelor care efectueaza operatiuni de transport international cu tahograf inteligent pana la sfarsitul anului 2024.