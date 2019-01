15 kilograme de articole pirotehnice, confiscate de politistii suceveni de la un barbat din judetul Vrancea

15 kilograme de articole pirotehnice, confiscate de politisti. Joi dupa amiaza, o patrula din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei a identificat pe strada Oborului din localitate, un barbat de 43 de ani din judetul Vrancea care transporta cu autoturismul, 66 de cutii continand articole pirotehnice.

"Bunurile cu o greutate totala de circa 15 kg si o valoare de aproximativ 1.000 lei au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.