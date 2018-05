1500 lei pentru absolventii care se angajeaza in 60 de zile de la terminarea studiilor

Absolventii instutiilor de invatamant si ai scolilor speciale din promotia 2017-2018, care se inregistreaza la AJOFM Suceava si se angajeaza in termen de 60 de zile de la data absolvirii, sunt primii beneficiari ai primei de insertie. Prestatia a fost legiferata incepand de anul acesta si este destinata stimularii insertiei pe piata muncii a tuturor absolventilor, care se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada mai mare de un an si are un cuantum de 1500 lei, anunta purtatorul de cuvant al AJOFM Suceava, Anca Capverde. Prima transa a primei, in valoare de 750 de lei, se acorda la angajare si diferenta la un an de la angajare. "Recomandam absolventilor ciclului superior al liceului, care doresc sa inceapa cariera profesionala si cauta un loc de munca, sa se inregistreze in evidentele AJOFM Suceava in perioada 26 mai - 24 iulie 2018, etapa obligatorie pentru obtinerea primei de insertie in urma angajarii sau a indemnizatiei de somaj (250 lunar, timp de 6 luni), indiferent daca au promovat sau nu examenul de bacalaureat. Absolventii ciclului inferior al liceului, ai invatamantului profesional si special, cu finalizarea studiilor la date calendaristice diferite, au aceleasi beneficii, daca se inregistreaza in evidentele agentiei in termen de 60 de zile de la data absolvirii, termen de decadere din drepturi pentru toti absolventii", a precizat Anca Capverde. Elevii din ultimul an de studiu, care nu au situatia scolara incheiata la data absolvirii, pot obtine aceleasi beneficii, daca se inregistreaza in evidentele agentiei in termen de 60 de zile de la data promovarii examenului de corigenta. Absolventii cu studii superioare sunt beneficiarii prestatiilor mentionate, daca se inregistreaza in baza de date a AJOFM Suceava in termen de 60 de zile de la incheierea ultimului an de studii sau de la data la care au luat examenul de licenta, daca sustinerea si promovarea lui nu depaseste 1 an de la finalizarea studiilor.Toti absolventii care nu au reusit sa se inregistreze in termenul de 60 de zile de la data absolvirii, pot beneficia oricand de serviciile de ocupare specializate: orientare in cariera, medierea locurilor vacante pe plan local sau in strainatate, suport pentru calificare la locul de munca prin ucenicie sau prin stagiul destinat insertiei absolventilor cu studii superioare, formare profesionala.