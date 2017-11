151 de rable abandonate au fost ridicate de pe domeniul public al municipiului Suceava VIDEO

151 de rable abandonate au fost ridicate de pe domeniul public al municipiului Suceava. Anuntul a fost facut de viceprimarul Lucian Harsovschi, miercuri dimineata, in cadrul unei conferinte de presa. Acesta a declarat ca actiunea de ridicare a rablelor a inceput in primavara si pana in momentul de fata au fost identificate 217 de astfel de vehicule. Pana acum, 151 de rable au fost ridicate de pe domeniul public, fie de Primaria Suceava, fie de proprietari."Revin cu rugamintea catre suceveni sa-si ridice aceste masini, care polueaza din mai multe puncte de vedere, pentru ca in caz contrar le vom ridica noi...Se aplica o somatie pe parbrizul, pe luneta masinii, dupa care Primaria Suceava efectueaza cercetari pentru identificarea proprietarului sau a detinatorului legal, dupa caz. Refuzul proprietarului sau al detinatorului legal al vehiculului de a se conforma somatiei, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei. Se emite o dispozitie prin care se trece acest autovehicul in domeniul municipiului Suceava si autovehiculul respectiv este transportat la cimitirul de masini, proprietarul fiind pasibil de amenda de pana la 2.000 lei, daca doreste s-o recupereze sau nu colaboreaza cu primaria", a declarat Lucian Harsovschi.

In cadrul actiunii Primariei Suceava, proprietara unei masini ridicate de pe domeniul public a declarat-o furata la politie."S-au facut procedurile legale si masina este deja la cimitirul de masini. Proprietara cand a vazut care e problema a adresat o cerere Primariei Suceava sa-i dam masina. I-o vom da, contra sumei de 2.000 de lei, cu titlu de amenda, cum e si normal. Vom continua, pana vom scapa municipiul Suceava de rable", a completat Harsovschi.

De asemenea, municipalitatea suceveana va continua si cu inlaturarea panourilor publicitare de pe domeniul public, care nu au autorizarie sau contracte cu primaria. Chiar miercuri dimineata cei de la domeniul public au ridicat un astfel de panou de la intrarea in municipiul Suceava, dinspre Radauti.