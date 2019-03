155 de hectare de vegetatie, mistuite in incendii, de la inceputul lunii martie

S-au inregistrat si doua victime cu arsuri grave, doi barbati in varsta de 70 si 69 de ani.

Saptamana aceasta a debutat cu 11 incendii de vegetatie uscata, pompierii militari si cei voluntari intervenind pentru lichidarea acestora. Au ars mii de metri patrati de vegetatie uscata, dar au existat si pagube materiale insemnate, respectiv un adapost de animale, un depozit de furaje, un stalp de sustinere pentru cablurile de telefonie si mai multi metri liniari de garduri din lemn. De la inceputul acestei luni, in judetul Suceava s-au inregistrat aproape 80 de astfel de incendii, care au izbucnit in 47 de localitati, afectand terenuri cu o suprafata totala de peste 155 de hectare. Cele mai multe incendii s-au inregistrat in localitatile Suceava si Falticeni (cate 6 incendii), Solca si Horodniceni (cate 4 incendii), Granicesti, Vicovu de Jos si Dolhasca (cate 3 incendii). Incendiile cu cele mai mari suprafete afectate s-au inregistrat in localitatile Dolhesti si Arbore (cate 20 de hectare), Solonet (15 hectare), Horodniceni (12 hectare), Patrauti si Preutesti (cate 10 hectare). Pe langa pagubele materiale inregistrate in urma incendiilor de vegetatie uscata, s-au inregistrat si doua victime cu arsuri grave, doi barbati in varsta de 70 si 69 de ani, din localitatile Falticeni, respectiv Romanesti.

Numarul amenzilor aplicate de catre inspectorii de prevenire ai pompierilor militari au ajuns la 20, in cuantum total de 50.000 de lei, iar aceste actiuni vor continua, urmand ca dupa identificarea si a altor autori de incendii, acestia sa fie sanctionati conform legislatiei in vigoare.'Pentru stingerea acestor incendii s-au depus eforturi supraomenesti, misiunile fiind ingreunate de vantul puternic care a favorizat dezvoltarea si propagarea flacarilor, pompierii salvand zeci de gospodarii, plantatii de arbori, dar si fonduri forestiere, care au fost puse in pericol prin arderile necontrolate. Reamintim faptul ca, arderea miristilor, a vegetatiei uscate, a resturilor vegetale si a altor materiale combustibile, fara obtinerea permisului de lucru cu foc si fara luarea masurilor pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, precum si amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis in conditii si la distante care favorizeaza propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii si alte vecinatati, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor', declara purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.