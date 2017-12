17 focuri de arma si captura record de tigari, la granita cu Ucraina VIDEO

Tigarile au fost transportate cu trei autoturisme de teren ai caror soferi nu s-au supus somatiilor legale. In masini erau 80.846 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la suma de 946.000 lei.

Captura record de tigari de contrabanda, la granita cu Ucraina. Politistii de frontiera au tras 17 focuri de avertisment. La nivelul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava s-a desfasurat, marti, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Pe timpul actiunii, un echipaj mobil a observat trei autoturisme de teren care se deplasau in mare viteza de la linia de frontiera catre interiorul tarii. Deoarece acestea nu isi justificau prezenta in zona la acea ora, politistii de frontiera au procedat la interceptarea autoturismelor, iar in momentul in care conducatorii auto au observat echipajul politiei de frontiera si-au continuat deplasarea in viteza, cu intentia de a scapa de oamenii legii. Politistii de frontiera au tras 17 focuri de avertisment si inspre pneurile autoturismelor, insa conducatorii acestora au ignorat somatiile oamenilor legii, indreptandu-se in viteza spre localitatea Fratautii Noi. Cele trei autoturisme de teren au fost descoperite abandonate, la aproximativ patru kilometri, in lunca raului Suceava, iar din primele verificari in acestea au putut fi observate mai multe colete cu tigari de provenienta ucraineana. Imediat, au fost anuntate autoritatile de frontiera ale statului vecin, concomitent cu dispunerea unor masuri specifice de cercetare si supraveghere a zonei. Cele trei autoturisme de teren au fost conduse la sediul politiei de frontiera pentru continuarea cercetarilor, unde, in urma inventarierii coletelor descoperite, a rezultat cantitatea de 80.846 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la suma de 946.000 lei. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda in forma agravanta, iar la final urmand a se lua toate masurile legale ce se impun. De asemenea, cele trei autoturisme de teren, folosite la activitatea infractionala au fost indisponibilizate la sediul politiei de frontiera pentru continuarea cercetarilor.