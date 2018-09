2.500 de doze de vaccin antigripal au ajuns la DSP Suceava

In cursul anului 2017, la nivelul judetului Suceava au fost vaccinate 33.278 de persoane.

Directia de Sanatate Publica(DSP) Suceava a primit in cursul zilei de marti un numar de 2.500 de doze de vaccin antigripal pentru sezonul 2018-2019, care reprezinta o prima transa din cantitatea de vaccin repartizata de Ministerul Sanatatii judetului Suceava. Aceste doze vor fi distribuite catre: Serviciul Judetean de Ambulanta Suceava, sectiilor cu risc crescut din cadrul spitalelor (UPU, CPU, ATI, Maternitate, Boli Infectioase) si medicilor de familie pentru vaccinarea cazurilor deosebite care se incadreaza in grupele de risc (persoane cu varsta cuprinsa intre 6 luni- 64 ani aflate in evidenta medicilor de familie cu afectiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, astm sau cu virusul imunodeficientei uman; gravide; persoane, adulti, copii, rezidente in institutii de ocrotire sociala precum si persoane care acorda asistenta medicala, sociala si ingrijiri la domiciliul persoanelor la risc inalt; toate persoanele cu varsta mai mare de 65 de ani). "DSP Suceava a solicitat in acest an repartizarea unui numat total de 46.000 de doze de vaccin. Necesarul de vaccin solicitat va fi completat in urmatoarele trei transe pe care le vom primi in cursul lunilor octombrie si noiembrie 2018", a precizat Catalina Zorescu, directorul executiv DSP Suceava.

In cursul anului 2017, la nivelul judetului Suceava au fost vaccinate 33.278 de persoane.