20 de perchezitii si descinderi efectuate de politistii suceveni FOTO

20 de perchezitii si descinderi efectuate de politistii suceveni. In ultimele cinci zile peste 200 de politisti din cadrul IPJ suceava au desfasurat 20 de perchezitii si descinderi pentru identificarea autorilor mai multor cauze penale, adminstrarea de material probator si recuperarea unor prejudicii. In aceasta perioada politistii au identificat 40 de autori de infractiuni si au depistat o persoana urmarita la nivel international inca din luna noiembrie 2016. Sapte persoane au fost introduse in arestul IPJ Suceava fiind retinute de politisti, fata de alte zece fiind dispuse masura preventiva a controlului judiciar. Vineri, in continuarea cercetarilor efectuate privind braconajul comis in noaptea de 23 spre 24 august, pe raza comunei Carlibaba, au fost puse in aplicare noua mandate de perchezitie domiciliara, emise de catre Judecatoria Vatra Dornei. Perchezitiile au avut loc pe raza localitatii Borsa, judetul Maramures. La actiune au participat politisti din cadrul IPJ Suceava, sprijiniti de politisti din cadrul IPJ Maramures. Cu aceasta ocazie au fost identificate si ridicate mai multe mijloace materiale de proba, constand in: munitie, accesorii si componente specifice vanatorii, un trofeu, circa patru kilograme de carne posibil vanat si statii emise-receptie.In cauza au fost dispuse expertize fizico-chimice si bio-criminalistice, urmand ca in perioada urmatoare sa fie dispusa si o expertiza balistica. In urma consultarii cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei s-a stabilit ca in functie de rezultatul acestor expertize sa fie dispuse masuri procesuale, urmand a raporta de urmare. De asemenea, s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de un suspect de 32 de ani si s-a dispus extinderea urmaririi penale pentru inca doi suspecti, de 36 ani si, de 31 ani, ambii din orasul Borsa, judetul Maramures, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "nerespectarea regimului armelor si munitiilor" si "braconaj".



Descinderi la detinatori ilegali de arme



Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase Suceava a organizat, vineri, o actiune de verificare a detinatorilor de armament si munitii letale/neletale, fiind desfasurate trei descinderi in trei locatii de pe raza comunei Marginea si din Falticeni. Au fost intocmite trei dosare penale privind savarsirea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, fiind ridicate de la trei persoane doua pistoale cu gaze si un pistol cu aer comprimat, detinute fara respectarea conditiilor de legalitate.



Hoti identificati de politisti



La Sectia 14 Politie Rurala Vama s-a prezentat, la inceputul saptamanii trecute, o femeie de 33 ani, din municipiul Codlea, judetul Brasov, care a sesizat faptul ca persoane necunoscute i-au sustras un autoturism. In urma investigatiilor efectuate de politisti, persoana banuita de comiterea faptei a fost identificata ca fiind un barbat de 35 de ani din comuna Vatra Moldovitei. Existand date si informatii ca vehiculul se afla ascuns intr-o anexa a curtii s-a solicitat si s-a obtinut din partea instantei de judecata o autorizatie de perchezitie la domiciliul persoanei banuite. Joi(31 august),

politistii Sectiei 14 Politie Rurala Vama, in baza mandatului de perchezitie domiciliara emis de Judecatoria Campulung Moldovenesc, au efectuat o perchezitie domiciliara la locuinta barbatului de 35 de ani, fiind identificat si recuperat autoturismul sustras. Fata de individ s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale sub aspectul comiterii infractiunii de "furt". Politia orasului Salcea, a fost sesizata de o localnica de 23 de ani, despre faptul ca, persoane necunoscute i-au sustras o suma de bani din locuinta. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, profitand de neglijenta victimei, care, vineri dimineata, a lasat usile de acces in imobil neasigurate si a plecat la serviciu, in intervalul orar 05.30.-14.00, persoane necunoscute au patruns in interior si au sustras suma de 1.900 de euro. In urma masurilor operative intreprinse de politisti, autorul furtului a fost identificat ca fiind un localnic de 44 de ani. Politistii au descins la locuinta acestuia, fiind recuperata intreaga suma de 1900 Euro. Prejudiciul a fost recuperat si restituit persoanei vatamate, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii furt calificat, ce va fi solutionat procedural.



Doi scandalagii retinuti de politisti



Politia Municipiului Vatra Dornei a fost sesizata prin SNUAU 112 despre faptul ca in incinta unui bar din comuna Saru Dornei, doua persoane au distrus o usa. In urma cercetarilor s-a stabilit ca duminica, in jurul orei 05.00, un tanar de 19 ani, din comuna Saru Dornei, impreuna cu un barbat de 31 ani, din comuna Scheia, au patruns in incinta barului, avand asupra lor obiecte contondente, cautand o persoana cu care aveau un conflict mai vechi. Intrucat persoana cautata nu se afla inauntru, cei doi au inceput sa loveasca cu picioarele o usa de la un depozit si un aparat de jocuri de noroc. In incinta barului se aflau barmanul de serviciu si trei adolescenti. La un moment dat barbatul de 31 de ani l-a acostat pe unul dintre acestia, l-a lovit si i-a distrus telefonul mobil. Celalalt tanar a furat telefonul unui alt adolescent. Dupa comiterea faptei, agresorii au parasit locul faptei. Au fost alerate mai multe echipaje de politie care au reusit sa-i localizeze pe cei doi indivizi de 19 si 31 de ani si sa ii retina. Impotriva celor doua persoane politistii au dispus masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore fiind introdusi in arestul IPJ Suceava. S-a intocmit dosar penal infractiunile de "tulburarea ordinii si linistii publice", "distrugere", "lovirea sau alte violente" si "furt calificat". Vineri, au fost continuate cercetarile referitoare la sesizarea prin SNUAU 112 facuta la 24 august, de catre un barbat din orasul Frasin, cu privire la faptul ca membrii unei familii au patruns in curtea locuintei sale si au distrus mai multe geamuri de la casa. Astfel, in urma administrarii probatoriului, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale si ulterior punerea in miscare a actiunii penale, fata de trei inculpati cu varste cuprinse intre 19 si 44 de ani, toti din localitate, pentru comiterea infractiunilor de "violare de domiciliu", "amenintare" "distrugere" si "tulburarea ordinii si linistii publice". Organele de politie au proppus luarea masurii controlului judiciar fata de inculpati.Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului si-a insusit propunerea formulata de organele de politie si a dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar, pe o durata de 45 zile. Dupa definitivarea cercetarilor se va dispune procedural.