20 de soferi au ramas fara permis de conducere, in weekend

De asemenea, politistii au aplicat zeci de sanctiuni contraventionale.

Soferi prinsi beti la volan pe soselele din judet. Si in acest weekend, avand in vedere si celebrarea sarbatorii de Sf. Ioan dar si a sarbatorilor de iarna pe rit vechi, peste 150 de politisti au fost prezenti in trafic, in ciuda gerului naprasnic, in special in partea a doua a zilei pentru a-i identifica la timp si a-i trage la raspundere pe soferii care consuma alcool si pun in pericol siguranta traficului rutier.Au fost suspendate peste 20 de permise de conducere si au fost aplicate zeci de sanctiuni contraventionale. In noaptea de vineri spre sambata, ora 04.15, patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DC neclasificat, in zona podului "La Calancea", comuna Marginea, autoturismul condus de catre un barbat de 29 ani, din comuna Vicovu de Jos si intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.Barbatul s-a ales cu dosar penal. In noaptea de sambata spre duminica, ora 00.48, politistii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, in timp ce actionau pentru depistarea conducatorilor auto care conduc autovehicule sub influenta bauturilor alcoolice, pe raza comunei Valea Moldovei, au oprit autoturismul la volanul caruia se afla un tanar de 20 de ani, din comuna Valea Moldovei.Deoarece conducatorul auto emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i-au fost recoltate probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului". In noaptea de sambata spre duminica, ora 02.20, politistii din cadrul Biroului Rutier Suceava, au oprit pentru control pe DJ. 178A, in localitatea Parhauti, comuna Todiresti, autoturismul care era condus de un barbat de 40 de ani, din comuna Todiresti. In urma testarii cu aparatul etilotest s-a stabilit ca susnumitul avea o imbibatie alcoolica de 0,59 mg/l alcool pur in aerul expirat,iar ulterior i-au fost recoltate probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. S-a intocmit dosar penal sub aspectul savarÅŸirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului".