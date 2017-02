In cadrul actiunii au fost aplicate 446 sanctiuni contraventionale in valoare de 171.545 lei, din care 248 pentru incalcarea regimului legal de viteze.

20 permise de conducere retinute de politistii suceveni in cadrul unei actiuni rutiere. In perioada 10-12 februarie, Serviciul Rutier Suceava impreuna cu politistii formatiunilor de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti, sprijiniti de agentii de ordine publica din mediul rural cu sarcini pe linie rutiera, a organizat si desfasurat pe raza judetului, o actiune tematica pe linia identificarii conducatorilor auto care incalca regimul legal de viteza, sau conduc vehicule sub influenta bauturilor alcoolice. Astfel, au fost controlate 534 de autovehicule, fiind aplicate 446 de sanctiuni contraventionale in valoare de 171.545 lei, din care, 248 pentru incalcarea regimului legal de viteza si constatate zece infractiuni rutiere. Au fost de asemenea retinute 20 de permise de conducere si retrase 15 certificate de inmatriculare. Un tanar de 21 de ani din municipiul Campulung Moldovenesc a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe raza orasului Gura Humorului, avand o alcoolemie de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat si care, la spital, a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Tanarul s-a ales cu dosar penal. Un barbat de 44 de ani, din municipiul Vatra Dornei a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe strada Negresti din localitate, avand o concentratie alcoolica de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. I s-a intocmit dosar penal.