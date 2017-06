20.000 de pelerini, la moastele Sfantului Ioan cel Nou si la procesiunea de pe strazile Sucevei FOTO

Sfantul Ioan cel Nou este protectorul municipiului Suceava si unul din protectorii Moldovei.Pelerinii au venit din toata tara inca de vineri, in ciuda vremii capricioase.

Aproximativ 20.000 de pelerini din toata tara au participat sambata la Sfanta Liturghie de la Manastirea Sf. Ioan cel Nou din Suceava, de Sanzaiene, si apoi la procesiunea de pe strazile orasului. Slujba din curtea manastirii a fost oficiata de un sobor de preoti, in frunte cu IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, IPS Pimen Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Teodosie Tomitanul, Arhiepiscopul Tomisului si PS Macarie, Episcopul pentru Europa de Nord. Trebuie spus ca la slujba religioasa au asistat si reprezentanti ai autoritatilor locale precum presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur si primarul Sucevei, Ion Lungu.Pelerinii au venit de vineri si s-au rugat pentru sanatate si iertarea pacatelor la racla cu moastele Sfantului Ioan cel Nou, scoasa intr-un baldachin in curtea manastirii. Oamenii au venit cu miile in ciuda caldurii de afara dar si a vremii nefavorabile de vineri dupa amiaza. Dupa oficierea slujbei, ca in fiecare an, racla cu moastele Sfantului Ioan cel Nou a fost purtata pe strazile Sucevei intr-o procesiune in cadrul careia au avut loc opriri in fata principalelor biserici din oras. Pe timpul procesiunii traficul rutier in centrul municipiului a fost blocat. 20.000 de oameni s-au calcat efectiv in picioare pentru a trece sub racla cu moaste pentru ca traditia spune ca asta aduce sanatate si noroc credinciosilor. Doar interventia prompta a jandarmilor a facut ca totul sa nu se transforme intr-un haos in plina strada. Sfantul Ioan cel Nou este protectorul municipiului Suceava si unul din protectorii Moldovei. Domnitorul Alexandru cel Bun a adus in anul 1402 moastele Sfantului la Suceava, care se spune ca a aparat Cetatea de Scaun de turci. De-a lungul timpului, la racla cu moastele sfantului s-au petrecut minuni. Astfel, un tanar de 16 ani, ramas mut in urma unui soc emotional, si-a recapatat glasul dupa zile intregi de rugaciuni la moastele Sfantului Ioan cel Nou.