200 de baxuri de materiale pirotehnice confiscate de politistii din Frasin FOTO

200 de baxuri de materiale pirotehnice confiscate de politisti. Vineri, in jurul orei 14.30, un echipaj din cadrul Politiei orasului Frasin a oprit pentru control la intersectia DN 17cu DJ 177A, din localitate, autoutilitara condusa de un barbat de 44 de ani, din judetul Timis, angajat al unei societati comerciale din aceeasi localitate, care transporta materiale pirotehnice, in avizul de insotire a marfii atat vanzatorul, cat si cumparatorul fiind aceeasi firma.

Conducatorul auto a declarat faptul ca efectua transportul celor 200 de baxuri cu materiale pirotehnice de la sediul societatii din judetul Timis pe raza judetelor Suceava, Botosani si Iasi, fara insa a prezenta alte documente de provenienta pentru transportul materialelor pirotehnice, respectiv locul de distributie al acestora.

Societatea comerciala din judetul Timis a fost sanctionata contraventional pentru incalcarea prevederilor Legii nr.12/1990 republicata, cu amenda in cuantum de 20.000 lei si s-a dispus masura ridicarii in vederea confiscarii a materialelor pirotehnice din autoutilitara.

Ulterior, la sediul politiei s-a prezentat administratorul firmei insotit de un barbat care s-a recomandat a fi avocatul societatii si care, dupa unele discutii legate de masura dispusa de politie, au plecat si au abandonat autoutilitara.

Cercetarile continua pentru verificarea modului de respectare a normelor legale in ceea ce priveste transportul, manipularea si comercializarea materialelor pirotehnice.

Inspectoratul de Politie Judetean Suceava, prin structura specializata Serviciul Arme, Explozivi, Substante Periculoase, organizeaza actiuni zilnice de control in vederea identificarii si sanctionarii agentilor economici dar si a persoanelor fizice care incalca legea comercializand fara drept catre populatie articole pirotehnice interzise.

Conform art. 37 din Legea 126/1995 republicata, "orice operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an".

Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 si P1 catre persoanele cu varsta sub limita prevazuta de lege, precum si comercializarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de catre pirotehnicieni constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an.

Persoanele care produc, detin, transfera sau comercializeaza articole pirotehnice precum si persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligatia de a obtine autorizatia din partea inspectoratului teritorial de munca si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza carora isi desfasoara activitatea, dupa caz.

Persoanele fizice nu au dreptul sa detina, sa utilizeze, sa transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa manuiasca explozivi de uz civil sau articole pirotehnice, sub sanctiunea raspunderii penale, daca nu fac dovada calitatii de artificier sau pirotehnician autorizat si nu reprezinta o persoana juridica autorizata si inregistrata conform prevederilor legale, cu exceptia articolelor pirotehnice din categoria 1 si P1, ce pot fi detinute si utilizate de persoanele care au implinit varsta de 16 ani.

"In vederea prevenirii producerii unor evenimente negative, a sanctionarii persoanelor care in scopul obtinerii unor venituri facile prin care se eludeaza legea pun in pericol sanatatea si integritatea corporala a copiilor nostri, politia suceveana doreste implicarea activa a tuturor cetatenilor si sesizarea organelor de politie a faptelor ce pot constitui ilegalitati la regimul articolelor pirotehnice", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.