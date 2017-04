In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 78.695 lei.

21 de soferi lasati fara permis, in doar doua zile. In perioada 08-09 aprilie, Serviciul Rutier Suceava a organizat si desfasurat o actiune pe drumurile publice din judet, pe linia identificarii conducatorilor auto care conduc vehicule sub influenta alcoolului. In cadrul actiunii au fost controlate 425 de autovehicule, constatate 13 infractiuni rutiere, din care opt alcoolemii si cinci alte cauze. Au fost aplicate 203 sanctiuni contraventionale in valoare de 78.695 lei. De asemenea au fost retinute 21 permise de conducere, din care noua pentru alcool si 12 alte cauze. Au fost retrase 19 certificate de inmatriculare si ridicate doua perechi de placute de inmatriculare. Duminica, ora 20,15, un barbat de 59 de ani din comuna Vama a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in comuna Vama, avand o concentratie alcoolica de 0,78 mg/l in aerul expirat. I s-a intocmit dosar penal. Sambata, ora 21.30, un barbat de 41 de ani din comuna Udesti, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DC 1, din comuna Udesti, avand o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. I s-a intocmit dosar penal.Tot sambata, un barbat de 52 de ani din municipiul Vatra Dornei, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DJ 174, pe raza comunei Dorna Arini, avand o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat. I s-a intocmit dosar penal.