23 de cazuri de rujeola confirmate in doar 5 zile, in judetul Suceava

Nu mai putin de 23 de cazuri de rujeola au fost confirmate in judetul Suceava, in ultimele 5 zile. Statistica ingrijoratoarea apartine Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile care a comunicat ca, intre 5 si 9 martie, cele mai multe cazuri noi de rujeola s-au confirmat in judetul Suceava. Alte 64 de imbolnaviri s-au inregistrat in 14 judete si in Bucuresti. Conform sursei citate, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este de 11.123, pana la data mentionata fiind inregistrate 40 de decese. Medicii recomanda parintilor sa isi vaccineze copiii la timp impotriva rujeolei pentru ca micutii care se imbolnavesc sa nu prezinte complicatii, complicatii care pot duce la deces.