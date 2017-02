23 de soferi au ramas fara permise de conducere. Politistii rutieri au aplicat peste 460 amenzi GALERIE FOTO

Toate cele zece autospeciale dotate cu aparatura radar au fost prezente pe drumurile nationale si europene.

In perioada 24 - 26 februarie, peste 150 de politisti rutieri din cadrul Serviciului Rutier -IPJ Suceava, impreuna cu politisti rutieri din cadrul politiilor municipale si orasenesti si sprijiniti de agentii de ordine publica din cadrul sectiilor de politie cu sarcini pe linie rutiera, au organizat si desfasurat o actiune in vederea cresterii gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice sucevene si identificarii soferilor care incalca regimul legal de viteza. Toate cele zece autospeciale dotate cu aparatura radar au fost prezente pe drumurile nationale si europene, in special in intervalul orar 09.00 - 13.00 si 14.00 - 18.00 pentru identificarea soferilor care incalca regimul legal de viteza. In partea a doua a zilei, intre orele 20.00 – 24.00 politistii au actionat in special pe drumurile judetene si comunale in vederea identificarii soferilor care consuma alcool si se urca la volan, punând astfel in pericol siguranta traficului rutier. In cadrul actiunii au fost aplicate 461 de sanctiuni contraventionale. Cele mai multe sanctiuni - 329, au fost aplicate pentru incalcarea regimului legal de viteza. De asemenea, in cadrul actiunii au fost constatate zece de infractiuni - conducere fara permis, conducere sub influenta bauturilor alcoolice, conducere auto neinmatriculat. Politistii au suspendat 23 de permise de conducere pentru depasirea regimului legal de viteza dar si alte abateri. Pentru neregulile tehnice constatate au fost retrase opt certificate de inmatriculare pentru vehicule."Politistii atrag inca o data atentia cu privire la respectarea regimului legal de viteza, conform marcajelor si indicatoarelor rutiere si adaptarea in permanenta a vitezei de deplasare la conditiile de drum. Viteza excesiva genereaza accidente cu urmari din cele mai grave" , a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.