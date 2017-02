26 de soferi au ramas fara permise de conducere. Politistii suceveni au aplicat amenzi in valoare de peste 190.000 lei

In cadul actiunii au fost aplicate 373 sanctiuni contraventionale din care 253 pentru depasirea regimului legal de viteza.

In ultimele zile, peste 150 de politisti rutieri din cadrul Serviciului Rutier - IPJ Suceava, impreuna cu politisti rutieri din cadrul politiilor municipale si orasenesti si sprijiniti de agentii de ordine publica din cadrul sectiilor de politie cu sarcini pe linie rutiera, au organizat si desfasurat o actiune in vederea cresterii gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice sucevene. Politistii rutieri au desfasurat o actiune pe linia combaterii excesului de viteza si consumului de bauturi alcoolice, cat si pentru constatarea si sanctionarea altor genuri de abateri generatoare de evenimente rutiere grave. In cadrul actiunii au fost constatate sase infractiuni, toate la regimul rutier. Au fost aplicate 373 sanctiuni contraventionale in valoare de 190.200 lei, din care 253 pentru depasirea regimului legal de viteza. Au fost retinute 26 de permise de conducere, din care 13 pentru depasirea regimului legal de viteza si patru pentru depasire neregulamentara.Tot in cadrul actiunii au fost retrase 11 certificate de inmatriculare.Un tanar de 22 de ani, din municipiul Radauti, a fost depistat in timp ce conducea autoturismul cu o alcoolemie de 0,11 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost sanctionat cu amenda si i s-a retinut permisul de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.Un barbat de 44 ani, din orasul Milisauti, a fost depistat in timp ce conducea autoturismul cu o alcoolemie de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat de mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, fiindu-i intocmit dosar penal.Un tanar de 18 ani, din comuna Carlibaba, a condus autoturismul pe DN 18 Carlibaba, fara sa posede permis de conducere, fiindu-i intocmit dosar penal.Un barbat de 45 ani, din municipiul Galati, a condus autoturismul pe DN2 cu viteza de 105 km/h. "Reamintim ca politistii vor actiona in continuare cu fermitate prin dispunerea masurilor legale , astfel incat cei care incalca normele rutiere sa constientizeze urmarile si pericolele generate de comportamentul iresponsabil in trafic", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.