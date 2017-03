27 de cupluri de aur, sarbatorite la Primaria Suceava FOTO

Din anul 2005 si pana in prezent la Primaria Suceava au fost sarbatorite 1127 de cupluri.

27 de cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie au fost sarbatorite sambata dimineata, la sediul Primariei Suceava. Primarul Ion Lungu a fost prezentat la eveniment. Edilul a oferit diplome, flori si cate un premiu de 200 de lei, felicitand fiecare cuplu."Sambata, de Buna Vestire, am mai sarbatorit 27 de cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie. Din anul 2005, am sarbatorit in total 1127 de cupluri. Este o minima recunostinta a comunitatii pentru acesti cetateni model, care au contribuit la dezvoltarea orasului nostru. Le dorim sanatate si vrem sa-i asiguram de toata stima si consideratia noastra!", a declarat Ion Lungu.