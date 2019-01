28 de cazuri de gripa, in ultima saptamana. Cei mai afectati, copii intre 5 si 14 ani

In saptamana 21-27 ianuarie, in judetul Suceava s-au inregistrat 28 de cazuri de gripa, din care 8 au necesitat internarea, anunta DSP Suceava. 10 cazuri de gripa s-au depistat la copii intre 5 si 14 ani, aceasta fiind categoria de varsta cea mai afectata de virusul gripal. In acelasi interval au fost raportate la DSP nu mai putin de 3141 de cazuri de infectii acute ale cailor respiratorii superioare, cu 88 de internari. Cele mai multe cazuri, 1044, au fost inregistrate la copii din grupa de varsta 5-14 ani, 563 de cazuri au fost raportate la grupa de varsta 2-4 ani, iar la grupa de varsta 0-1 ani s-au inregistrat 240 de cazuri.