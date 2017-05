3 pasi pentru un look masculin de invidiat in vara lui 2017 GALERIE FOTO

Moda barbatilor trebuie mai intai inteleasa si apoi aplicata. In general, stilul barbatilor este condus de tendinte, indiferent ca acesta iau nastere la coltul strazii, pe un ecran tactil sau pe paginile unei reviste de moda.In acest sens incaltamintea barbateasca de la BMan se pliaza perfect pe cerintele barbatilor pentru a scoate in relief masculinitatea.

Pentru un barbat modern, a ramane in trend poate fi o adevarata provocare. Stilul casual sau cel office? Barbieritul fresh sau purtarea mustatii? Revistele de moda si pozele de pe conturile de socializare ii inspira pe tot mai multi in abordarea unui look plin de masculinitate pentru vara acestui an.

Pentru a contura look-ul masculin de invidiat pentru vara lui 2017, barbatii trebuie sa tinteasca cu grija spre piese vestimentare, daca vor sa fie imbracati cu stil si sa arate bine pe intregul sezonul calduros. Doritorii trebuie sa-si orienteze privirea atat catre outfit-urile cheie cat si spre cele urban-moderne.



Primul pas pe care barbatii trebuie sa-l faca este acela de a include in garderoba lor piese vestimentare de tip camuflaj. In ultima perioada de timp, acest trend a capatat notorietate si este des intalnit in randul persoanelor mondene.

Articolele vestimentare cu imprimeu militar scot in evidenta barbatia purtatorului oferind un look puternic, verdele crud si nuantele inchise fiind la moda pentru vara anului 2017. O scurta privire in colectiile marilor producatori de moda de anul acesta iar ideea principala iese la iveala. Barbatii au anumite piese vestimentare statement de la care cu greu se poate face exceptii cand vine vorba de moda. Din punct de vedere al incaltamintei, pielea naturala este must-have la orice tinuta: casual, office, business sau urban. In acest sens incaltamintea barbateasca de la BMan se pliaza perfect pe cerintele barbatilor pentru a scoate in relief masculinitatea.



Daca inainte camasile cu model floral erau la moda, anul acesta, tendinta a luat o alta intorsatura indreptandu-se catre modelele army care dau un aer de superioritate oricarei tinute la care este adaugata. In acelasi directie se indreapta si modelele de geci si jachete, stilul casual fiind astfel asaltat de jachete de tip bomber ideale pentru zilele mai racoroase din acest anotimp capricios.

Al doilea pas il constituie abordarea unui look cat mai lejer si mai usor pentru momentele mai ploioase din vara pentru ca trecerea de la vremea frumoasa la cea de ploaie sa insemne o tranzitie insesizabila din punct de vedere vestimentar. Designerii recomanda folosirea de gecilor parka din punctul acesta de vedere, pentru ca sunt realizate din materiale usoare si permit o buna circulatie a aerului in timpul purtarii. Iubitorii de hanorace pot face trecerea foarte usoara la aceasta piesa vestimentara, pentru a fi in trend deoarece ea reprezinta o alternativa buna si se poarta in deosebi in drumetii.



Al treilea pas il reprezinta purtarea pantalonilor largi cu glezna la vedere. Suflecarea jeansilor sau a pantalonilor nu mai reprezinta un interes anul acesta, fapt pentru care s-au creat modele adaptate nevoilor. Barbatii trebuie sa aiba grija in acest sens pentru a nu da in extrema cealalta de a purta marimi prea mari.

Orice doritor de a tine pasul cu moda si de a se face remarcat prin bunul sau gust in imbracaminte va tine cont de trendurile actuale si le va adapta cu succes stilului propriu.