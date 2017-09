3.000 de pachete cu tigari ascunse intr-un autoturism, descoperite la P.T.F. Siret FOTO

Soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 10.000 lei.

3.000 de pachete cu tigari ascunse intr-un autoturism, descoperite la P.T.F. Siret. Marti dimineata, s-a prezentat in P.T.F. Siret, pe sensul de intrare in tara, cetateanul ucrainean Valentyn B., in varsta de 31 de ani, conducand un autoturism marca Fiat Scudo, inmatriculat in Bulgaria. Existand suspiciuni ca acesta transporta tigari, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra autoturismului, persoanei si bagajelor.Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, intr-un spatiu special amenajat in plafonul dublat al autoturismului, in bord si in portiere, cantitatea de 3.000 pachete de tigari, marca Marble, de provenienta ucraineana. Tigarile, in valoare de 4.050 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 10.000 lei.Totodata, autoturismul marca Fiat Scudo, in valoare de aproximativ 6.000 lei a fost indisponibilizat in vederea confiscarii, deoarece avea un spatiu special amenajat pentru transportul tigarilor. Fata de cetateanul ucrainean s-a luat masura interzicerii intrarii in Romania pentru o perioada de cinci ani, incepand cu data de 19 septembrie.