30 de milioane de lei pentru asfaltarea strazilor din municipiul Suceava VIDEO

Suma de 30 de milioane de lei va fi alocata in acest an pentru asfaltarea strazilor din municipiul Suceava, fiind vorba despre cel mai mare buget de pana acum. Anuntul a fost facut de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. Edilul a declarat ca in acest an isi doreste ca firmele care au castigat licitatia pentru repararea strazilor din municipiu "sa lucreze bine si mult".

"Nici nu vreau sa ma gandesc ce se va intampla in primavara, cand se va sfarsi iarna, dupa aceste cicluri de inghet-dezghet, cate gropi vor fi prin oras, ele sunt si acum. Sigur, strategia noastra este in primul rand sa le reparam la rece cu pavele refolosibile, si este o strategie care a dat roade de-a lungul timpului, mai putin la bulevardele principale, unde sunt pe fonduri europene, unde gropile sunt mai mici si aici sigur ne chinuim sa le raparam prin aceasta astfaltare la rece, cu butelia, asa cum se face in toata lumea romaneasca", a precizat Ion Lungu.

Edilul a declarat ca in momentul de fata Primaria Suceava nu are datorii la firmele care vor face aceste lucrari de reparatii. "Voi avea discutii cu toate cele patru firme care au castigat contractul: Florconstruct, ConBucovina, Autotehnorom si SUCT. Datorii nu avem si vom avea posibilitatea sa platim aceste facturi. Nu mai vreau sa lucram ca in ceilalti ani, ei se faceau ca lucreaza, iar noi ca-i platim. Vrem sa avem o treaba facuta asa cum trebuie, noi sa-i platim si ei sa lucreze bine si mult. Vreau sa asfaltam si sa recuperam in acest an ce am pierdut in anul 2018, cand n-am reusit sa consumam bugetul pentru asfaltari, dar nu din cauza Primariei Suceava, ci din cauza firmei care executa atunci lucrari de reparatii, care nu a avut forta de munca", a completat Lungu.

Edilul estimeaza ca in acest an se va interveni la peste o suta de strazi din municipiul Suceava.