In cadrul actiunii peste 630 de sanctiuni au fost aplicate la regimul rutier.

30 de soferi au ramas fara permise de conducere in ultimele trei zile. In perioada 03 - 06 martie, la nivelul intregului judet politistii au actionat cu efective sporite pentru cresterea sigurantei cetateanului si descurajarea comportamentelor de tip antisocial. Au desfasurat actiuni punctuale pe toate segmentele ce vizeaza siguranta cetateanului: infractionalitate contra persoanei, siguranta patrimoniului, fapte de natura economica si siguranta rutiera. In cadrul actiunilor desfasurate au fost retinute 30 de permise de conducere si au fost retrase 20 certificate de inmatriculare. Cele mai multe permise de conducere 19, au fost retinute pentru depasirea regimului legal de viteza. Potrivit politistilor au fost intensificate, totodata si activitatile investigative si de cercetare penala, fiind constatate 48 de infractiuni, dintre care opt in flagrant. Prezenta activa in teren s-a materializat si in organizarea a 38 de filtre rutiere si identificarea si retinerea unei persoane urmarite in baza unui mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. In cadrul actiunilor de verificare si control au fost aplicate 772 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 311.414 lei. Peste 70 dintre aceste sanctiuni au fost aplicate tocmai pentru acte de tulburare a ordinii si linistii publice. Alte peste 630 de sanctiuni au fost aplicate la regimul rutier si 45 de sanctiuni au fost aplicate pentru acte ilicite de comert. Tot in cadrul actiunilor desfasurate au fost confiscate patru arme neletale si elemente de munitie aferenta. Vineri, ora 23.00, o patrula din cadrul Sectiei 12 Politie Rurala Preutesti a oprit pentru control pe raza comunei Preutesti, autoturismul condus de un barbat de 30 de ani, din orasul Dolhasca. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Sambata, in jurol orei 05.00, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Radauti, a oprit pentru control pe strada Piata Unirii, din localitate, mopedul condus de un tanar de 21 de ani, din orasul Milisauti. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.