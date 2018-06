32 de amenzi aplicate de jandarmii suceveni, in minivacanta de 1 Iunie. In perioada 01 - 03 iunie, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava a avut un caracter preponderent preventiv, iar misiunile au vizat in principal asigurarea masurilor de ordine publica in zonele in care au fost organizate evenimente cultural-artistice, sportive si religioase.In intervalul de timp mentionat, jandarmii au intervenit independent sau in cooperare cu politistii la un numar de opt apeluri efectuate prin SNUAU 112. Pe timpul executarii misiunilor, jandarmii au aplicat 32 sanctiuni contraventionale in valoare de 4200 lei.Totodata, au fost constatate sase infractiuni(printre acestea enumerandu-se: o infractiune de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, doua infractiuni de amenintare, o infractiune de loviri si alte violente, o infratiune de distrugere si o infractiune de furt), dintre care patru in cooperare cu politia.Jandarmii din cadrul celor sase posturi montane au actionat zilnic pentru mentinerea unui climat de liniste, respectarea legislatiei de mediu si a normelor privind ariile si rezervatiile naturale protejate, precum si pentru informarea si acordarea de sprijin turistilor aflati pe traseele montane si prevenirea si combaterea infractiunilor. "Totodata, in perioada 01-03 iunie, jandarmii suceveni au desfasurat 20 de activitati de prevenire si combatere a faptelor antisociale la care au participat aproximativ 2000 de persoane.Acestea au fost informate cu privire la conduita pe care trebuie sa o adopte pe timpul manifestarilor publice, respectarea legislatiei in vigoare si sanctiunile care pot fi aplicate in cazul neconformarii dispozitiilor legale. Turistii au fost informati cu privire la respectarea traseelor montane, a legislatiei pe linie de protectie a mediului, precum si modul de actiune in cazul unui eveniment negativ.Cu aceasta ocazie au fost distribuite pliante si flyere", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava.