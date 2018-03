In cadrul actiunii au fost aplicate 412 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 150.000 lei.

33 de soferi au ramas pietoni in urma unei actiuni de amploare a politistilor suceveni. Serviciul Rutier Suceava si formatiunile rutiere din cadrul politiilor municipale si orasenesti, au organizat, in perioada 02-04 martie, o actiune pe raza judetului pe linia combaterii excesului de viteza si sanctionarea altor abateri generatoare de evenimente rutiere grave. Au fost aplicate 412 sanctiuni contraventionale, in valoare de 153.330 lei, din care 267 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Politistii au retinut 33 permise de conducere, din care: 15 pentru viteza, 15 pentru depasire neregulamentara si trei alte abateri si au retras 4 certificate de inmatriculare.In cadrul actiunii, politistii au inregistrat cu aparatul radar pe strada Calea Cernauti din orasul Vicovu de Sus, autoturismul condus de un barbat din comuna Straja, care rula cu viteza de 98 km/h, in zona de actiune a indicatorului de 30 km/h, limitare de viteza. In cauza, s-a procedat la retinerea permisului de conducere si sanctionarea contraventionala a conducatorului auto. Un barbat din comuna Straja, a fost depistat de politisti pe strada Calea Cernauti, din orasul Vicovu de Sus, in timp ce efectua manevra de depasire a unui alt autovehicul, pe trecerea pentru pietoni, marcata si semnalizata corespunzator. In cauza, s-a procedat la retinerea permisului de conducere si sanctionarea contraventionala a conducatorului auto.