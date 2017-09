341 de scoli din judetul Suceava nu au autorizatie sanitara de functionare in timp ce 77 nu detin autorizatie PSI

341 de unitati scolare din judetul Suceava nu au autorizatie sanitara de functionare in timp ce 77 nu detin autorizatie PSI. Potrivit raportului comisiilor mixte numite de Prefectura Suceava, raport realizat ca urmare a verificarilor desfasurate in scoli, in cele 760 unitati de invatamant din judetul Suceava sunt asigurate conditiile optime de functionare in anul scolar 2017-2018. Cele trei comisii mixte de control si indrumare, constituite prin Hotararea Colegiului Prefectural, din 25 august, au fost formate din reprezentanti ai Institutiei Prefectului-Judetul Suceava, Inspectoratului Scolar Judetean Suceava si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina". Verificarile in teren s-au desfasurat in perioada 29 august - 13 septembrie si s-au realizat in prezenta primarului, a directorului unitatii de invatamant si a reprezentantului postului de politie, pentru fiecare unitate de invaţamant, fiind incheiata o fisa cu problemele identificate. Astfel, din totalul unitatilor scolare verificate, 329 au viza anuala, 90 functioneaza cu plan de conformare, iar 341 sunt fara aceasta autorizatie. Pe linie de PSI, s-a constatat ca 182 cladiri au autorizatie, 77 nu detin autorizatie PSI, 24 de cladiri sunt in curs de avizare, iar un numar de 784 nu necesita avizare conform prevederilor legale. Pentru cladirile in care se desfasoara lucrari prin proiecte PNDL1, cum este cazul celor patru gradinite din Gulia, orasul Dolhasca, care la momentul actual isi desfasoara activitatea in locuinte particulare, primarii vor inainta documentatia necesara imediat dupa receptia finala a lucrarilor. La toate unitatile scolare, acoperisurile cladirilor sunt functionale si nu prezinta pericol in ce priveste securitatea elevilor, urmand sa fie imbunatatite, in 2018, prin proiecte PNDL2, iar fatadele cladirilor sunt finalizate, cu exceptia scolii din Vascauti, comuna Musenita, la care continua lucrarile, nefiind pusa in pericol siguranta elevilor.Potrivit raportului mentionat in toate unitatile scolare din judetul Suceava se asigura confortul termic prin cele trei surse de incalzire, respectiv prin sistemul centralizat de incalzire al localitatii si incalzire proprie cu centrala termica sau sobe montate in salile de clasa, acestea fiind "la standarde de functionare optima" din punct de vedere al protectiei impotriva incendiilor. De asemenea, la momentul verificarilor in teren s-a constatat ca "toate unitatile scolare au asigurat stocul de combustibil necesar pentru sezonul rece, pe baza de contracte". In majoritatea scolilor verificate mobilierul scolar este "corespunzator". O situatie aparte este la Scoala Gimnaziala si Gradinita cu Program Normal din Mironu, comuna Valea Moldovei, care isi desfasoara activitatea intr-o cladire veche, cu toate ca in localitate este construita o unitate de invatamant prin fonduri de la Banca Mondiala, care nu este dotata cu mobilier. "Primarul Unitatii Administrativ Teritoriale a precizat ca scoala va fi dotata cu mobilier scolar, odata cu implementarea proiectului care a fost aprobat", se mentioneaza in raport. In ce priveste modul de desfasurare a Programului Guvernamental "Laptele si cornul", comisiile au constatat ca spatiile destinate acestuia sunt intretinute "corespunzator", in toate unitatile de invatamant. La scolile generale "Mihai Eminescu" si "Regina Elisabeta" din Radauti, si la gradinitele cu program normal "Pinochio", Gura Humorului, cele din Galanesti, Sucevita, Nr. 2 Frasin, Dorotea - Frasin, si Plutonita - Frasin, spatiul de refrigerare este "insuficient". Spatiul destinat orelor de educatie fizica este intretinut corespunzator la toate unitatile de invatamant din judet, cu exceptia terenului de sport al Scolii Generale Salcea, care este "impracticabil".Totodata, au fost dispuse masuri de reabilitare a terenului de sport la Scoala Generala Vascauti, comuna Musenita, si la cel de la Scoala Gimnaziala nr.1 din Gura Humorului. "Reprezentantii Colegiului National "Andronic Motrescu" din Radauti au solicitat comisiei prezente la fata locului sprijin pentru construirea unei sali de sport", precizeaza raportul comisiilor mixte. Din cele 760 unitati de invatamant verificate, 145 sunt asigurate cu paza, 313 sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, iar 127 dispun atat de paza umana, cat si de sisteme de supraveghere video. La nivelul judetului, 302 de unitati de invatamant nu sunt asigurate cu paza sau cu sisteme de supraveghere video. In ce priveste asigurarea masurilor de siguranta pentru elevi si cadrele didactice, 12 unitati de invatamant preuniversitar nu au gard imprejmuitor, iar la GPN nr. 2 din Frasin, GPN nr. 2 din Straja, Scoala Primara - Brodina de Jos- si Scoala Generala din Milisauti s-a constatat "necesitatea imediata de a se realiza garduri imprejmuitoare". Conform normelor, dotarea cu sisteme de supraveghere video sau paza umana este asigurata pentru unitatile de invatamant cu un numar mare de elevi si cadre didactice, la care se impun asemenea prevederi si masuri de securitate. Referitor la siguranta elevilor in scoli, cu prilejul controlului, conducerea Colegiului National "Stefan cel Mare" Suceava a atras atentia asupra pericolului de prabusire al unui arbore din apropierea cladirii. Un alt aspect vizat de comisiile inter-institutionale a fost verificarea trecerilor de pietoni si a mijloacelor de semnalizare verticala din zona unitatilor de invatamant. In cazurile in care s-a constatat ca semnele de circulatie rutiera nu sunt vizibile sau sunt deteriorate, structurile de politie municipale, orasenesti si sectiile de politie rurala au transmis, deja, informari si notificari cu termene limita de remediere catre administratorii sectoarelor de drum, respectiv Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava, Sectia Drumuri Nationale C-lung Moldovenesc, Sectia Drumuri Nationale Suceava, autoritatilor publice locale, pentru "asigurarea unui grad maxim de siguranta rutiera al elevilor in aceste zone, care, vor face obiectul unor reverificari la expirarea termenelor". S-a mai constatat necesitatea asigurarii limitatoarelor de viteza la Scoala Gimnaziala si GPN Paltinoasa, la scolile de la Neagra Sarului si Saru Dornei, la Scoala Generala Ulma, Scoala Gimnaziala Frasin, Scoala Gimnaziala si GPN Veresti, la Scoala Gimnaziala Budeni, orasul Dolhasca, la unitatile de invatamant din comuna Fantanele(GPN Stamate, GPN Banesti, Scoala Gimnaziala Fantanele, Scoala Gimnaziala Banesti, Scoala Primara nr.1 Stamate, Scoala Primara nr.2 Stamate, Scoala Gimnaziala Frasin. De asemenea, este necesara amplasarea unor treceri de pietoni la Scoala Primara din Uncesti, comuna Bunesti, si la Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi", in dreptul portilor de acces ale gardului imprejmuitor al institutiei, la Scoala Gimnaziala din Ilisesti – Corp B. La Scoala Gimnaziala din Partestii de Sus, comuna Cacica, este necesara montarea unui limitator de viteza la nivelul carosabilului.Reprezentantii Primariei din Saru Dornei au reclamat faptul ca, in perioada de iarna, utilajele de deszapezire nu parcurg traseul pana la unitatea de invatamant din satul Gura Haitii, pe Drumul Judetean 174 F. Transportul elevilor din judetul Suceava se realizeaza cu 142 de microbuze scolare, aflate in dotarea primariilor, care sunt functionale si "dispun de autorizatiile prevazute de lege, atat pentru autovehicul, cat si pentru soferul acestora". "Reprezentantii Primariei orasului Cajvana si ai Primariei comunei Udesti au atras atentia asupra gradului ridicat de uzura a microbuzului scolar din dotare.De asemenea, este necesara suplimentarea cu microbuze pentru transportul elevilor din comuna Arbore, care sunt inscrisi la unitatile de invatamant din orasul Cajvana", se mai arata in raport. In vederea rezolvarii problemelor identificate si luarea masurilor ce se impun s-au transmis notificari catre Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava, Consiliul Judetean Suceava, Sectia Drumuri Nationale C-lung Moldovenesc, Sectia Drumuri Nationale Suceava si primariilor municipiilor, oraselor si comunelor. De asemenea, s-a transmis notificare Inspectoratului Scolar Judetean Suceava, pentru a analiza oportunitatea realizarii unei sali de sport la Colegiul National "Andronic Motrescu" din Radauti. O alta notificare a fost transmisa si Directiei de Sanatate Publica Suceava, pentru realizarea, cu regularitate, a unor analize la apa potabila ce alimenteaza unitatile scolare, precum si informarea "cu celeritate" a Institutiei Prefectului-judetul Suceava. Primarii au mai fost atentionati cu privire la verificarea si dispunerea masurilor de curatare a cosurilor de fum de la instalatiile de incalzire a unitatilor scolare, iar primarul orasului Dolhasca a fost notificat referitor la asigurarea echipamentelor de prima interventie in caz de incendiu, la cele 4 GPN-uri din Gulia, care functioneaza in locuintele proprietate personala.