3,5 milioane de euro pentru lucrari de reparatii si investitii in unitatile de invatamant din municipiul Suceava

Bugetul Sucevei pentru anul 2017 ar putea fi aprobat de Consiliul Local in data de 27 februarie. Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca cea mai mare suma din buget urmeaza sa ajunga la unitatile de invatamant. Astfel, scolile ar urma sa primeasca 112,73 de milioane de lei cu 4,33 la suta mai mult fata de anul trecut. Potrivit edilului, o pondere importanta din aceasta suma, adica 80,7 milioane lei, va merge catre cheltuielile de personal. Edilul a declarat ca in acest an urmeaza sa fie facute cateva lucrari importante de investitii in scoli si ca a purtat in acest sens discutii cu directorii si contabilii unitatilor de invatamant. "In acest an pornim cu trei mari investitii la drum. La Colegiul National Petru Rares - Centru de informare- corp laboratoare, unde alocam 1,5 milioane de lei. La Colegiul National Spiru Haret-sala de gimnastica, unde vom da un milion de lei si la Scoala Generala Nr.10 "Miron Costin"- mansardare scoala, un proiect de doua milioane de lei, multianual, in acest an vom aloca un milion de lei", a declarat Ion Lungu. De asemenea, anul acesta vor fi facute la scoli lucrari pentru autorizare ISU. Anul acesta unitatile de invatamant din municipiul Suceava au cerut 11 milioane de euro dar vor primi 3,5 milioane de euro(reparatii si investitii), respectiv 31,33 la suta din solicitari.