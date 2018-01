350 de elevi au inceput cursurile Scolii Militare de Subofiteri de Jandarmi Falticeni FOTO

La ceremonia de deschidere a participat in calitate de invitat de onoare si subprefectul judetului, Silvia Boliacu.

350 de elevi au inceput cursurile Scolii Militare de Subofiteri de Jandarmi Falticeni. Luni, in prezenta reprezentantilor autoritatilor publice locale, a avut loc deschiderea cursurilor pentru cei 350 de elevi jandarmi din seria de invatamant ianuarie-noiembrie 2018. La ceremonie a participat in calitate de invitat de onoare subprefectul judetului, Silvia Boliacu. Activitatea s-a desfasurat la sediul scolii si a debutat cu intonarea imnului de stat. A urmat apoi discursul subprefectului judetului Suceava, Silvia Boliacu, care mai intai i-a felicitat pe tineri pentru alegerea unei asemenea cariere. Silvia Boliacu a precizat ca institutia de invatamant falticeneana este una de marca, recunoscuta pentru calitatea actului educational, dupa ce generatii de subofiteri au ajuns in efective de jandarmi din toata tara. In acelasi timp, subprefectul judetului le-a urat cadrelor didactice sanatate si putere de munca, dand asigurari ca acestia au tot sprijinul din partea Institutiei Prefectului Suceava. Au urmat apoi discursurile viceprimarului municipiului Falticeni, Constantin Bulaicon, a inspectorului sef al I.S.U. Suceava, dl.gl.bg. Ion Burlui si mesajul comandantului scolii, col. Ionel Postelnicu. La acest moment festiv a mai participat si inspectorul sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava, lt.col. Mihai Lungu. Elevii vor participa la activitati de pregatire in perioada 29 ianuarie - 2 noiembrie, interval de timp in care vor beneficia de vacanta in perioada sarbatorilor Pascale si de un stagiu de practica de patru luni in unitatile operative ale Jandarmeriei Romane. Elevii din anul I vor depune juramantul militar in data de 09 martie.