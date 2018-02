In cadrul actiunii au fost aplicate amenzi in valore de aproape 170.000 lei, din care 263 pentru incalcarea regimului legal de viteza.

400 de sanctiuni contraventionale aplicate de politistii suceveni in cadrul unei actiuni pentru prevenirea accidentelor generate de viteza. Politistii Serviciului Rutier - IPJ Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti au actionat, in perioada 16-18 februarie, pe drumurile nationale, europene si judetene pentru prevenirea evenimentelor rutiere.Au fost organizate actiuni pe diverse segmente de drum pentru depistarea soferilor care depasesc regimul legal de viteza. In total, in cadrul actiunii, au fost aplicate 400 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 169.365 lei, din care 263 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Au fost retinute 24 permise de conducere, dintre care opt pentru depasirea regimului legal de viteza si 16 pentru alte abateri. De asemenea, au fost retrase si cinci certificate de inmatriculare pentru lipsa Inspectiei Tehnice Periodice, lipsa R.C.A sau aplicarea de folii neomologate. Un barbat din municipiul Falticeni a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe str.13 Decembrie din localitate fara a poseda permis de conducere. I s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. "Politistii reamintesc faptul ca depasirea limitelor legale de viteza si viteza neadaptata la conditiile de trafic reprezinta unele dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice!Legislatia rutiera in vigoare prevede ca pentru deplasarea autovehiculelor pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei este obligatorie folosirea anvelopelor de iarna.Le recomandam celor aflati la volan sa adapteze viteza la conditiile meteo-rutiere, sa pastreze o distanta corespunzatoare fata de autovehiculul din fata si sa sporeasca atentia atunci cand circula in coloana sau vizibilitatea este redusa", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

De asemenea, politistii recomanda:

Informati-va asupra conditiilor de deplasare pe traseul ales, precum si despre conditiile meteo rutiere prognozate pentru zona tranzitata.

Dati dovada de mult discernamant referitor la oportunitatea plecarii dumneavoastra.

Verificati farurile, nivelul uleiului, combustibilul, antigelul, lichidul de parbriz si instalatia de incalzire.

Verificati daca dispozitivele de iluminare si semnalizare, stergatoarele de parbriz si instalatiile de climatizare functioneaza corespunzator. Curatati in permanenta farurile si blocurile de semnalizare si folositi corespunzator instalatia de ventilatie - climatizare.