Mai mult de jumatate din scolile si gradinitele din judet nu au autorizatie sanitara de functionare

Un nou an scolar bate la usa, insa in majoritatea localitatilor din judetul Suceava elevii vor intra in aceleasi scoli insalubre si fara grupuri sanitare. Cel putin asa arata un raport al ISJ Suceava. Astfel, 468 de scoli și gradinite din judetul Suceava nu au autorizatie sanitara de functionare, din totalul de 741 de unitati de invatamant. Majoritatea acestora sunt in mediul rural, neindeplinind reglementarile in vigoare privind dotarile de utilitati (ex.lipsa grupurilor sanitare interioare - 12% din unitatile scolare au toaleta numai in curte, lipsa apei curente - 12% din unitatile scolare, compozitia apei neconforma chimic si/sau bacteriologic, numar insuficient de cabine la grupurile sanitare in raport cu efectivele de elevi etc.). Unitatile de invatamant din judetul Suceava(741) dispun de 861 cladiri cu destinatie invatamant. Sin in ceea ce priveste autorizatia de la ISU sunt probleme. 508 cladiri cu destinatia invatamant nu intra sub incidenta avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu. Aceste cladiri au fost construite sau au suportat lucrari de modernizare, extindere, schimbare de destinatie anterior intrarii in vigoare a H.G.R. 571/1998, iar pentru constructiile edificate in intervalul 1998-2006, suprafetele desfasurate erau sub limitele impuse de hotararile de guvern in vigoare la data respectiva. 60 cladiri cu destinatia invatamant detin autorizatie de securitate la incendiu in timp ce 293 cladiri cu destinatia invatamant necesita aviz/autorizatie de securitate la incendiu."In programul PNDL I sunt inscrise 111 scoli, valoarea totala a lucrarilor fiind de 29.433.329 EU. Dintre cele 21 de scoli care au realizat lucrarile din PNDL I in proportie de 100%, 14 au depus documentatii la DSP in vederea autorizarii sanitare, iar cinci scoli au obtinut deja autorizatia sanitara. 24 de scoli au realizat lucrarile in proportie de 90% si urmeaza, la receptia lucrarilor, sa depuna documentatia la DSP.In programul PNDL II sunt inscrise 123 de scoli, valoarea totala a lucrarilor fiind de 41. 231. 218 EU. O scoala a terminat lucrarile in proportie de 100% si au fost receptionate, iar doua scoli - in proportie de 90%", a precizat Gheorghe Lazar, seful Inspectoratului Scolar Judetean Suceava.