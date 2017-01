53 de agenti de politie incadrati din sursa externa au depus joi juramantul FOTO

Pe toata perioada de pregatire, politistii nu vor avea dreptul sa poarte armament, sa desfasoare activitati specifice structurii politiei judiciare si politiei rutiere. De asemenea nu au acces la informatii clasificate, pana la obtinerea calitatii si a avizelor necesare.

Joi, la sediul Inspectoratul de Politie Judetean Suceava, politistii incadrati din sursa externa au depus juramantul de credinta. Ceremonia a debutat cu intonarea Imnului de Stat al Romaniei, apoi cei 53 politisti au jurat credinta statului roman si cetatenilor sai. In perioada februarie - aprilie a.c., agentii de politie vor participa la cursul de initiere in cariera ce se va desfasura la institutiile de invatamant ale Politiei Romane. Dupa 6 luni, in care se vor afla in responsabilitatea unui politist cu experienta, acestia vor sustine examenul de definitivare. Pe toata perioada de pregatire, politistii nu vor avea dreptul sa poarte armament, sa desfasoare activitati specifice structurii politiei judiciare si politiei rutiere. De asemenea nu au acces la informatii clasificate, pana la obtinerea calitatii si a avizelor necesare.La festivitate a participat conducerea inspectoratului dar si sefii structurilor, in subordinea carora isi vor desfasura activitatea cei 53 de agenti de politie. Politisti nou incadrati au ascultat mesajul sefului Politiei Romane, chestor principal Bogdan Despescu, citit de seful I.P.J. Suceava, comisar sef de politie Aicoboae Dorel.