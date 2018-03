Miercuri, la initiativa grupului "Radautiul Civic", 68 de persoane s-au prezentat la Spitalul Municipal "Sf. Doctori Cosma si Damian" din Radauti pentru un gest nobil: donare de sange. Initiativa grupului civic intitulata "Hai cu noi sa donam sange" a aparut pentru a creste gradul de constientizare asupra posibilitatii ca cetatenii sa faca un gest nobil, sa doneze sange si chiar sa contribuie la salvarea de vieti. Intervalul de donare de sange la Spitalul Municipal Radauti este in fiecare miercuri, intre orele 10:00 si 12:00, iar pentru donarea de sange personalul medical se deplaseaza in fiecare saptamana de la Suceava. Pe langa bonurile valorice de 70 de lei si o adeverinta pentru o zi libera de la locul de munca sau motivarea absentelor de la scoala, beneficiile donarii de sange sunt multiple si pentru sanatatea donatorului: creste imunitatea, reduce riscul de accident vascular si altele. Conform celor comunicate personalul de specialitate, intr-o zi obisnuita de miercuri sunt aproximativ 10-15 donatori. In urma initiativei grupului civic, numarul total de persoane prezente miercuri a fost de 68. Dintre acestea, 54 au fost admise pentru a dona sange, un numar de aproape 5 ori mai mare decat in zilele obisnuite de miercuri. Actiunea a fost coordonata de Rodica Ciobanu, cu sprijinul lui Radu Bouaru(grafica) si Anamaria Boghean(promovare), toti trei membri ai echipei "Radautiul Civic", avand suportul si din partea celorlalti colegi. Promovarea actiunii a inceput pe data de 9 martie si in scurt timp mesajul a ajuns la cateva mii de persoane, prin intermediul retelelor de socializare, inscrierile facandu-se prin completarea unui simplu formular. "Echipa noastra a repartizat cat mai uniform persoanele inscrise in intervalele disponibile, astfel incat timpul de asteptare sa fie unul cat mai mic. Ne bucuram ca cetatenii au raspuns intr-un numar atat de mare. In conditiile in care in Romania sute de operatii sunt amanate din lipsa de sange in spitale si mai ales in conditiile in care sta in puterea cetatenilor sa schimbe aceasta stare de fapt, ne-am dorit sa dam un exemplu si altor cetateni, incurajandu-i sa le pese mai mult si sa se implice activ in rezolvarea problemelor comunitatii locale sau chiar nationale.Aceasta actiune face parte din seria de actiuni initiate de echipa noastra ca raspuns la rezultatele sondajului "Tu ce iti doresti pentru Radauti in acest an?", unde peste 300 de radauteni si-au exprimat opiniile cu privire la problemele locale si au venit cu numeroase idei care ar putea creste gradul de implicare a societatii civile in comunitate", a declarat Rodica Ciobanu, coordonator al actiunii de donare de sange.

Echipa Radautiul Civic multumeste pe aceasta cale tuturor participantilor, personalului medical implicat si conducerii Spitalului Municipal Radauti pentru deschidere si amabilitate si isi exprima speranta ca astfel de actiuni vor deveni periodice. "Radautiul civic" este un grup de initiativa independent si non-partizan format in luna iunie 2017, din cetateni de toate varstele si de toate profesiile cu misiunea de a dezvolta cetatenia activa pentru binele comunitatii. Grupul este o platforma de facilitare si promovare a schimbarilor pozitive in Municipiul Radauti si nu numai. Pana in prezent, grupul civic a implementat deja actiuni precum: refacerea gratuita a paginii de internet a Primariei Radauti pentru a aduce informatia mai aproape de cetateni, promovarea voluntariatului, ecologizarea albiei raului Sucevita sau organizarea unei tabere de vara pentru copiii de la casa de tip familial "Universul Copiilor" din Radauti. Cel mai recent proiect este aplicatia mobila e-Radauti, o premiera pentru modul in care tehnologia este folosita ca punte de legatura intre institutii si cetateni.