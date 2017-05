59 de arbori smulsi din pamant pentru a da impresia ca au fost doborati de vant

In cauza, s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "taiere, rupere, distrugere, degradare ori scoatere din radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari din fondul forestier national si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate", cercetarile fiind continuate pentru stabilirea imprejurarilor producerii faptei si identificarea persoanelor implicate.

59 de arbori scosi din pamant pentru a da impresia ca au fost doborati de vant. Marti, ora 09.00, un echipaj mixt, format din politisti ai Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava si specialisti ai Garzii Forestiere Suceava, a efectuat un control pe raza Ocolului Silvic Bucovina, ocazie cu care, au fost identificati scosi din radacini, 59 de arbori de esenta rasinoase din specia molid, care prezentau pe trunchiuri urme de zdrelire si tasare a scoartei, ca urmare a actiunii de scoatere din radacina, iar prin modul de asezare in urma caderii, aceasta nu era specifica doboraturilor cauzate de intemperiile meteorologice. Mai mult, in zonele invecinate nu au fost identificati arbori doborâti ca urmare a efectelor cauzate de intemperiile meteorologice, fapt ce contrazice ipoteza ca, arborii scosi din radacina si identificati la fata locului s-ar datora cauzelor naturale. In cauza, s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "taiere, rupere, distrugere, degradare ori scoatere din radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari din fondul forestier national si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate", cercetarile fiind continuate pentru stabilirea imprejurarilor producerii faptei si identificarea persoanelor implicate.